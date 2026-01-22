Slovenska vlada določila šest zdravstvenih regij

Slovenska vlada je na današnji terenski seji ob obisku dela savinjske regije sprejela uredbo o določitvi zdravstvenih regij. Določili so šest zdravstvenih regij, in sicer regije Center, Vzhod, Severovzhod, Jugovzhod, Severozahod in Zahod, ki obsegajo eno, dve ali tri statistične regije. Uredba bo začela veljati 15 dni po objavi v uradnem listu.

Zdravstvena regija Center bo obsegala Osrednjeslovensko statistično regijo in Zasavsko, zdravstvena regija Vzhod Savinjsko in Koroško statistično regijo ter zdravstvena regija Severovzhod Podravsko in Pomursko statistično regijo. Zdravstvena regija Jugovzhod bo obsegala Posavsko in Jugovzhodno Slovenijo, zdravstvena regija Severozahod Gorenjsko statistično regijo, zdravstvena regija Zahod Goriško, Obalno-kraško in Primorsko-notranjsko statistično regijo.

Kot je na novinarski konferenci po seji vlade pojasnila državna sekretarka ministrstva za zdravje Jasna Humar, bo ministrstvo na osnovi regij pripravljalo mrežo zdravstvene dejavnosti na sekundarnem nivoju. Zdravstvene regije bodo osnova, znotraj katere se bodo po lastni presoji povezovali zdravstveni zavodi, osnova za obveznost zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva in sodelovanje koncesionarjev ter drugih zaposlenih v zdravstvu, podeljevanje koncesij in izdajo dovoljenj za opravljanje zdravstvene dejavnosti.