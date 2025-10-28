Slovenska vlada sprejela sklep za začasen vpoklic pomožnih policistk in policistov

Slovenska vlada je na današnji dopisni seji sklenila, da se zaradi nemotenega opravljanja nalog policije, ker je treba nadomestiti odsotnosti večjega števila aktivnih policistov, za opravljanje teh nalog do 31. decembra 2025 vpokličejo pomožni policisti, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Kot so zapisali v sporočilu po seji vlade, je sistem pomožne policije namenjen popolnjevanju policijskih sil v obdobjih, ko je zaradi povečanih varnostnih obremenitev treba popolniti redne sestave policije za izvedbo nalog policije.

»Kot povečane varnostne obremenitve lahko izpostavimo zagotavljanje varnosti na območjih, kjer prebivajo pripadniki večetničnih skupnosti, pomoč policije Upravi Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij pri privedbah pripornikov in ponovni začasni nadzor na notranjih mejah s Hrvaško in Madžarsko,« so navedli.

Sistem pomožne policije je sicer eden temeljnih mehanizmov zagotavljanja zadostnih in ustrezno usposobljenih kadrovskih virov v primeru soočanja z zahtevnejšimi varnostnimi izzivi, so spomnili.