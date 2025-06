Slovenski podjetniki na pragu nove industrijske revolucije

Vesoljska in obrambna industrija, trajnost, energetika, tehnologija, sodelovanje, predvsem pa umetna inteligenca. Te so nekatere izmed podjetniških priložnosti današnjega časa in kratkoročne prihodnosti, ki so prišle včeraj na površje v Novi Gorici med okroglo mizo z naslovom Globalni trendi, priložnosti in podjetniške poti.

Slovenski globalni poslovni forum, ki ga je v prostorih novogoriškega hotela v sklopu niza Dobrodošli doma in pod geslom »Posluj s Slovenci in zmaguj!« organiziralo Slovensko deželno gospodarsko združenje (SDGZ) v sodelovanju s Svetovnim slovenskim kongresom in Spiritom Slovenija ter s podporo Urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu ter ZKB Trst Gorica, je doživel velik uspeh, saj so organizatorji dejansko presegli zastavljeno mejo 150 prijav.

Okrogla miza, ki smo jo spremljali in jo je vodil Boris Pleskovič, je poskrbela za več zanimivih iztočnic glede zdajšnjih globalnih trendov. Izvršni direktor openskega visokotehnološkega podjetja Infordata sistemi Marko Petelin je v svojem nastopu strnil mišljenje večine kolegov, in sicer da so ključne besede prihodnosti umetna inteligenca, trajnost in medsebojno sodelovanje. Višji ekonomist pri severnoameriški družbi Millennium Management LLC Igor Cesarec je med drugim dejal, da ima umetna inteligenca ogromen potencial ter prinaša naslednjo industrijsko revolucijo.