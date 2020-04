Slovensko-italijanska meja bo še čakala na odprtje

Notranji minister Aleš Hojs je optimističen glede sproščanja ukrepov na meji s Hrvaško v drugi polovici maja, glede meje z Italijo pa zaradi tamkajšnjih razmer napoveduje restriktivno in konservativno držo. Glede odločitve Avstrije za podaljšanje nadzora na meji s Slovenijo ne vidi težav. Prepričan je, da razlog ni nezaupanje do Slovenije.

Vprašanje usklajenega sproščanja ukrepov na mejah, ki so jih države uvedle za zajezitev novega koronavirusa, je bilo ena osrednjih tem na današnjem videokonferenčnem zasedanju notranjih ministrov EU, ki se ga je udeležil tudi slovenski minister Hojs, ki je poudaril, da bo slovenska vlada pri tem zagotovo sledila priporočilom epidemiološke stroke.

Hojs je ob tem izrazil pričakovanja glede razvoja na mejah Slovenije in njenih sosed. V povezavi s Hrvaško je spomnil, da bistvenega pritoka hrvaških turistov v Slovenijo poleti ni, je pa ogromno interesa za potovanje slovenskih državljanov na Hrvaško. Okoli 110.000 Slovencev ima namreč tam v lasti nepremičnine. Slovenija bo po ministrovih besedah vezana na odločitve hrvaške vlade. A glede na dobre rezultate v povezavi s potekom koronavirusne bolezni na Hrvaškem je Hojs prepričan, da je po optimističnem scenariju sproščanje mogoče že v drugi polovici maja, pri čemer pričakuje najprej sproščanje ukrepov za lastnike zemljišč in vikendov.

V primeru italijanskih turistov bo po Hojsovih navedbah potrebno preverjanje zdravstvenega stanja tistih, ki bodo v državo vstopali. Med možnostmi navaja potrdila ali testiranje na kraju samem. Ne glede na turistične in gospodarske težave izpostavlja previdnost ter poudarja, da bo Slovenija v odnosu do Italije, kjer je bila epidemija najbolj intenzivna, zelo restriktivna in konservativna.

O rokih minister ni želel govoriti. Poudaril je, da bodo na seji vlade ta teden premleli stališča epidemiologov, in ocenil, da se lahko nadejamo, da bodo prva večja sproščanja mogoča po prvomajskih praznikih.