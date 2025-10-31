»Smisel procesa ni v tem, da država zmaga in nekdo drug izgubi«

Tržaški odvetnik Andrej Berdon se prišteva med nasprotnike pravosodne reforme za ločitev tožilske in sodniške kariere. Zdi se mu, da bi to lahko ustvarilo konflikte med sodniki in javnimi tožilci, nasploh pa oporeka nekritičnemu prevzemanju anglosaškega modela.

»Tam je v kazenskem postopku javni tožilec kot neka privatna stran, oni to funkcijo pojmujejo kot ‘odvetnika države’. Ampak javni tožilec pri nas ne zastopa interesa, ki je enak interesu zasebne stranke, pač pa širšega, ki je javne narave, je splošen družbeni interes,« je komentiral. » V ameriškem sistemu, od katerega se to kopira, ‘odvetnik države’ ne teži k temu, da dokaže resnico, pač pa da zmaga. Toda smisel kazenskega procesa ni v tem, da država zmaga in nekdo drug izgubi: smisel je, da se doseže neko resnico, da se ugotovi, kdo je kriv.«