Smrtna prometna nesreča na Videmskem

V kraju Salt di Povoletto na Videmskem sta danes okrog 11. ure čelno trčila avtomobil in tovornjak, pri čemer sta bila huje poškodovana starejša zakonca, ki sta se vozila v avtomobilu. Na kraju so bili reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, gasilci, ki so ju potegnili iz razbitin in so zavarovali kraj nesreče ter odpravili njene posledice in karabinjerji, ki preiskujejo vzroke trčenja. Reševalci so zakoncema na kraju nudili najnujnejšo zdravstveno oskrbo, nato so ju prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so 77-letno žensko sprejeli v kritičnem stanju, njenega moža pa z rumeno triažno kodo. Ženski je v trčenju odrezalo nogo, utrpela pa je tudi pretres možganov in poškodbe prsnega koša. Njen mož je utrpel poškodbe prsnega koša. Prizadevanja zdravnikov, da bi ji rešili življenje, so bila žal zaman, saj je kmalu podlegla hudim poškodbam.