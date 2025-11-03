Smučanje bo v FJK najbolj poceni

V alpskem loku, tako v Sloveniji kot v Italiji, se pospešeno pripravljajo na novo smučarsko sezono. Tema obdobja pred odprtjem smučišč pa je pogosto ta: cena smučarskih kart. Iz italijanskega združenja Assoutenti so včeraj opozarjali na kar precejšen porast cen, ki so ga zabeležili pri številnih smučiščih v Italiji, o – sicer nižjih – porastih v Sloveniji je pred kratkim poročala tudi Slovenska tiskovna agencija. Zaradi omenjenih podražitev je posledica ta, da bo v zimski sezoni 2025/2026 smučanje v bistvu najbolj poceni na smučiščih v Furlaniji - Julijski krajini, za katere so že konec julija sporočili, da bodo cene enake lanskim. Kakovost storitev in smučišč pa naj presodijo sami smučarji, saj bo v tem prispevku beseda le o cenah, pri katerih bo sicer obvezen tudi podatek o Kaninu, ki na slovenski strani še naprej miruje, medtem ko se bo italijanska stran kmalu veselila pridobitve.

Poročilo združenja Assoutenti se je osredotočilo predvsem na najbolj priznana središča, kjer so ugotovili, da se je dnevna smučarska vozovnica v Livignu podražila za 8,3 % v primerjavi z lanskim letom, Sestriere je poskrbel za 4,8-odstotni porast, sledijo Civetta (+4,5 %), Dolomiti Superski (+3,6 %), La Thuile in Cervinia (+3,3 %) ter Courmayeur (+3 %).

Cene vseh smučišč v FJK bodo enake, v primerjavi z lanskim letom pa so ostale nespremenjene. Med t. i. visoko sezono, od 20. decembra do 8. marca, bodo odrasli za dnevno karto odšteli 44 evrov, seniorji (smučarji rojeni med letoma 1951 in 1961) 38,50 evra, juniorji (rojeni med letoma 2007 in 2018) in rojeni med in pred letom 1950 pa 10 evrov. Za rojene od leta 2019 bo smučanje brezplačno. V nizki sezoni (do 19. decembra in po 8. marcu do konca sezone) se bodo cene znižale na 31 evrov za odrasle, 27,50 evra za seniorje, juniorji in starejši od 75 let pa bodo še vedno plačali 10 evrov. Cene bodo nekoliko nižje za vstopnice v predprodaji, ki bodo na voljo od 18. do 30. novembra. V Furlaniji - Julijski krajini je bila podražitev dnevne vozovnice za odrasle v primerjavi s sezono 2021/2022, ko je stala 39,50 evra, 11,4-odstotna.

Smučišča Forni di Sopra-Sauris, Piancavallo, Ravascletto-Zoncolan, Ploden-Forni Avoltri in Trbiž bodo odprli 6. decembra, delovala pa bodo do 22. marca, smučišče na Žlebeh pa bo obratovalo do 6. aprila. Na smučišču na italijanskem delu Kanina bo med drugim obiskovalce kmalu razveseljevala nova štirisedežnica Gilberti, ki so jo začeli graditi in bo zamenjala ostarelo dvosedežnico.