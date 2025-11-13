Sobota in nedelja bosta občasno deževni

Z dotokom šibkih jugozahodnih tokov se bo vlaga v prihodnjih dneh še povečala. Ozračje bo v FJK v glavnem oblačno in zamegljeno, ponekod bo že jutri (petek) rosilo. Nekaj več spremenljivosti bo v osrednjih dnevnih urah, ko bo sonce ponekod vsaj delno prebilo vlažno plast prizemnega zraka. Sicer pa bo v prihodnjih dneh prevladovala oblačnost.

V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo podobno vreme, proti nam pa bo pritekal še bolj vlažen zrak. Občasno rosenje ali rahle padavine bodo v soboto zlasti od popoldanskih ali večernih ur verjetnejši, v nedeljo pa bodo rosenje ali rahle padavine pogostejše. Zlasti v večernih urah se bodo padavine okrepile.

Tudi v ponedeljek in torek se obeta oblačno in deževno vreme. Postopno se bo ohladilo.