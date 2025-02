Sobotnim sprevodom bi znala delno ponagajati le burja

Pustni konec tedna in celotno pustno obdobje bosta, kot smo poročali, minila ob kar ugodnem vremenu, ki bo pustarjem v glavnem naklonjeno, kar potrjujejo tudi današnji izračuni. Zlasti sobotnim sprevodom pa bi znala ponekod delno ponagajati burja. Po zadnjih obetih kaže, da bo v soboto pihala šibka do zmerna burja, ki sicer ne bo posebno močna, vseeno pa bo lahko ponekod občasno nekoliko nadležna. Ob pričakovani ohladitvi bo med drugim nekoliko povečevala tudi občutek mraza.

Po zdajšnjih izračunih bi lahko v soboto popoldne burja sredi Tržaškega zaliva dosegla povprečno hitrost do okrog 30 kilometrov na uro s sunki do okrog 60 kilometrov na uro, na Kraški planoti je upravičeno pričakovati približno polovično do dvotretjinsko hitrost, se pravi da sunke kvečjemu do okrog 40 kilometrov na uro. Šlo bo za burjo, ki bo nastala ob krepitvi anticiklona, ki se bo iznad zahodnega Sredozemlja naglo širil proti vzhodnoevropskim predelom. Za zdaj gre sicer za še nedokončen podatek o hitrosti burje, ki bo bolj zanesljiv le kakih 24 do 48 ur pred terminom.

V soboto popoldne bodo temperature predvidoma okrog 10 stopinj Celzija ob morju in okrog kakih 7/8 stopinj Celzija na Kraški planoti. Občutek mraza pa bo, kot povedano, nekoliko povečevala ravno šibka do zmerna burja.

V nedeljo bo burja oslabela. Prevladovalo pa bo sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo.

Pustni ponedeljek in torek bosta nato minila ob stanovitnem in precej sončnem vremenu, ponekod bo lahko že nastal temperaturni obrat in bo nekaj več vlage ali oblačnosti.

Medtem se bo vreme nocoj (torek) ob približevanju ciklonskega območja z vremensko fronto poslabšalo. Začele se bodo pojavljati padavine, ki se bodo jutri (sreda) okrepile in bodo ponekod lahko močne ali obilne.