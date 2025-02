Sodišče BiH Dodika obsodilo na leto zapora

Sodišče BiH je predsednika Republike Srbske Milorada Dodika danes spoznalo za krivega nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta. V prvostopenjski sodbi mu je prisodilo leto zapora in šestletno prepoved delovanja v politiki, poroča sarajevski Dnevni avaz.

Dodika na sodišču v Sarajevu ni bilo, temveč je razglasitev sodbe dočakal v Banjaluki.

Dodik je bil obtožen, ker je 7. julija 2023 podpisal dva zakona, ki sta določala, da v Republiki Srbski ne izvajajo odločitev Schmidta in ustavnega sodišča BiH. Poleg njega je bil obtožen tudi direktor uradnega lista Republike Srbske Miloš Lukić, ki je dan kasneje zakona objavil v uradnem listu entitete.

Schmidt je nato oba zakona razveljavil in uvedel spremembe kazenskega zakonika, po katerih so kršitve ustavne ureditve države opredeljene kot kazniva dejanja.

Sodišče BiH, ki je vrhovna pravosodna institucija v državi, je Dodiku danes poleg enega leta zapora prisodilo šestletno prepoved političnega delovanja. Lukića je medtem oprostilo krivde.

Sodba še ni pravnomočna, tožilstvo in obramba pa se nanjo lahko pritožita.

Pred izrekom sodbe je Dodik danes znova nagovoril javnost v Banjaluki. Izrazil je skoraj enaka stališča kot prejšnje dni. Sodišču BiH je očital politično motivirano sodbo in govoril o nujnosti varovanja ustave BiH, poroča Klix.ba.

Vodstvo entitete je v primeru obsodbe Dodika minule dni zagrozilo z »radikalnimi odločitvami« in odhodom iz vseh institucij na ravni države. Parlament entitete pa je v torek začelo izredno zasedanje, na katerem razpravlja o t. i. informaciji o rušenju ustave BiH, ki jo je sprejela vlada Republike Srbske in v kateri med drugim piše, da je sojenje Dodiku »sojenje Republiki Srbski, njenim institucijam in ustavnemu položaju v BiH«.