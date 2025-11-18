Šolski avtobus z dvajsetimi mladimi potniki pristal v jarku

Šolski avtobus, ki je prevažal dvajseterico otrok, je danes popoldne v kraju Sesto al Reghena na Pordenonskem po trčenju z avtomobilom zapeljal v jarek. V njem je pristal s prednjim delom, medtem ko je zadnji del z dvignjenimi kolesi obvisel ob cesti. V trčenju se je huje poškodovala voznica avtomobila, medtem ko so jo mladi potniki avtobusa na srečo v glavnem odnesli brez poškodb. Uspeli so sami izstopiti iz avtobusa in pričakati reševalce. Na kraju so bili gasilci, reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč in zdravniški avtomobil. Iz Vidma je priletel reševalni helikopter, s katerim so voznico avtomobila prepeljali v bolnišnico. Na urgenco so z reševalnim vozilom prepeljali tudi voznika šolskega avtobusa, ki se je lažje poškodoval.