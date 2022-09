Sonca ne bo manjkalo, ob koncu tedna pa nova sprememba

Anticiklon, ki je zaobjel večji del osrednje Evrope in ki sega do skrajnega severa, nam bo zagotovil umirjen in povečini sončen teden. S severnimi tokovi bo pritekal za ta čas razmeroma hladen in stanoviten zrak.

Od danes do vključno petka bo prevladovalo sončno vreme z le morebitno občasno zmerno oblačnostjo. Občasno bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo malo nad 20 stopinj Celzija, najnižje pa se bodo zlasti v bolj zatišnih predelih spustile do okrog 10 stopinj Celzija.

V soboto se bo še nadaljevalo podobno vreme, medtem ko bo v nedeljo predvidoma že več oblakov in se bodo pojavljale občasne padavine. Udejanjati naj bi se namreč začela vremenska sprememba.

Če bo v prihodnjih dneh vreme nadvse prijetno, za zdaj tega ne kaže za prihodnji teden, ko bo prišlo do novega vremenskega preobrata. Nastopilo naj bi novo večdnevno obdobje z vsaj občasnimi padavinami in pogosto oblačnostjo ter še nekoliko nižjimi temperaturami.

Vetrovi naj bi že v nedeljo obrnili od jugozahoda, od koder bo pritekal bolj vlažen zrak. Na vreme pri nas naj bi v prihodnjem tednu sprva vplivalo sredozemsko ciklonsko območje, v nadaljevanju pa severna višinska dolina z mrzlim zrakom.