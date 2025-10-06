Sončna elektrarna ob avtocesti A4 med Benetkami in Trstom

Avtocestna družba Autostrade Alto Adriatico je pripravljena na gradnjo sončne elektrarne vzdolž avtoceste A4 med Benetkami in Trstom, ki bi obsegala 79 hektarjev. Po izvedbi študije o izvedljivosti, bi izvedbeni načrt stekel v prvem trimesečju leta 2026, po pridobitvi dovoljenja ministrstva za infrastrukturo pa bi se izvedba lahko začela v prvih mesecih leta 2027.

Kar 67,4 hektarja bi lahko uporabili za dejavnosti v korist občanov, podjetij in lokalne samouprave z ustanovitvijo energetskih skupnosti, pravijo pri družbi Alto Adriatico. To bi ozemlju navrglo vsaj 1,3 milijona evrov letno, družba pa bi letno zaslužila od 0,5 do 1,4 milijona evrov. S koriščenjem komaj 15 odstotkov elektrarne bi družba zadostila tudi lastni energetskim potrebam in bi za kar 68 odstotkov zmanjšala sedanje stroške za energijo. Hkrati bi letno onesnaženost z ogljikovim dioksidom zmanjšali za 2500 ton. Investicija znaša 7,7 milijona evrov, gradbišča bi lahko odprli v roku 15 mesecev, tista za energetske skupnosti pa v 21 mesecih.