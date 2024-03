Spletna stran predsednice Pirc Musar tarča hekerjev

Spletna stran predsednice republike Nataše Pirc Musar zaradi motenj delovanja v sredo popoldne začasno ni bila dosegljiva. »Skupaj s pristojnimi službami oviro odpravljamo in vas prosimo za razumevanje," so iz urada predsednice sporočili na omrežju X. Nedosegljivost časovno sovpada z navedbo ruske hekerske skupine Cyber Army Russia Reborn, da bo začela kampanjo napadov proti spletnim stranem državnih agencij, začenši s spletno stranjo predsednice republike, ter dodala emotikon prašiča, poroča spletni portal MMC RTV SLO. SI-CERT je potrdil, da ne gre za vdor v sistem, temveč zgolj za upočasnitev delovanja in da so podatki varni, so še zapisali.

V uradu za informacijsko varnost pa so za STA povedali, da za zdaj nimajo podatkov, ki bi potrjevali morebiten hekerski napad na spletno stran predsednice. V Uradu predsednice so zapisali le, da so jih o nedelovanju spletne strani obvestile pristojne službe in se jim zahvalili za hitro in strokovno ukrepanje.

Spletna stran predsednice je bila zvečer zopet dostopna. Po pojasnilih Nacionalnega odzivnega centra za kibernetsko varnost (SI-CERT) so izvedli preventivno blokado zlonamernega prometa, a zagotavljajo, da hekerji z napadom niso vdrli v strežnik predsednice.