Spominjajo se cunamija, ki je terjal 230.000 življenj (fotO)

Po Aziji se danes, 26. decembra, na slovesnostih spominjajo več kot 230.000 smrtnih žrtev, ki jih je pred 15 leti zahteval cunami. Na jutro po božiču leta 2004 je potres z magnitudo 9,1 prizadel območje zahodno od otoka Sumatra in sprožil cunami z ogromnimi valovi, ki je poplavil ranljiva obalna območja Indonezije, Šrilanke, Indije, Tajske in drugih držav.

Po številnih krajih danes potekajo spominske žalne slovesnosti. Med drugim v indonezijski provinci Aceh, kjer so valovi odplaknili celotne vasi, več kot 125.000 ljudi pa je umrlo v ogromnih valovih. Od takrat so območje v večji meri obnovili. Na delu, ki velja za bolj ogroženo zaradi cunamijev, so zgradili okoli 25.600 stanovanjskih, komercialnih in javnih stavb. Številni so se v Acehu danes odpravili na zelenico, kjer so pred 15 leti k večnemu počitku položili 47.000 žrtev. Svojci in bližnji preminulih so molili in po zelenici metali cvetje.