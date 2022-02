Sporna uporaba fotografije ne enem od hrvaških evrskih kovancev

Potem ko so v petek na Hrvaškem predstavili izbrane hrvaške motive evrskih kovancev, so se v medijih pojavile navedbe, da gre pri motivu kune na kovancu za en evro za neavtorizirano uporabo tuje fotografije. Komisija za denar hrvaške centralne banke (HNB) primer že preučuje, so iz HNB v nedeljo sporočili za hrvaško tiskovno agencijo Hina. Dodali so, da bo komisija o ugotovitvah obvestila javnost. Iz hrvaške vlade so v odzivu sporočili, da so celoten postopek vodili pri HNB.

V okviru priprav na pričakovani prevzem evra 1. januarja prihodnje leto so v petek v Zagrebu predstavili na razpisu izbrane hrvaške motive evrskih kovancev. Tako so sporočili, da bo na kovancu za en evro motiv kune, ob katerem bosta izpisana beseda Hrvatska in leto uvedbe evra 2023. Njegov avtor je magister uporabnih umetnosti Stjepan Pranjković.

Za to je avtor prejel nagrado 70 tisoč kun, mediji pa so poročali, da je kuna skoraj enaka tisti na fotografiji škotskega fotografa Iana H. Leacha.

Na dan je prišel tudi zapis Pranjkovića na Facebooku, v katerem je zaprosil za pomoč pri obdelavi te fotografija kune, navaja Hina.

Pranjković se še ni oglasil, za portal index.hr pa je škotski fotograf povedal, da ga glede njegove fotografije kune ni nihče kontaktiral. Menil je, da je očitno, da gre pri kuni s kovanca za kuno za njegovo fotografijo.