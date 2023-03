Sporočilo prispelo ravno pred policisti

Videmski policisti so sinoči v središču Vidma ustavili in preiskali dva mlada moška. Pri enem, 19-letnem državljanu Afganistana, so našli 62 gramov kokaina. Prepeljali so ju na kvesturo, kjer so nadaljevali s postopkom. Ravno v trenutku, ko sta bila pred policisti in sta bila na mizi tudi njuna mobilnika, je prispelo sms sporočilo z naročilom za nakup mamila. 19-letnega moškega so policisti aretirali in ga prepeljali v videmski zapor. Sodnik za predhodne preiskave je danes zanj zaradi posesti z namenom razpečevanja mamil potrdil pripor. Moškega, ki je bil z njim, 24-letnega državljana Afganistana, pa so ovadili na prostosti zaradi sodelovanja.