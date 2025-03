Sredi marca prva delna zapora vipavske hitre ceste

Družba za avtoceste Dars bo v sklopu celovite obnove vipavsko hitro cesto prvič delno zaprla sredi marca. Do predvidoma sredine avgusta bo na odseku med Razdrtim in Vipavo zaprt šest kilometrov dolg vozni pas v smeri Nove Gorice. V času zapore bo promet tam potekal po prehitevalnem pasu. Tako so danes sporočili iz obeh osrednjih združenj avtoprevoznikov.

Kot smo že poročali, bo od sredine avgusta do predvidoma konca novembra sledila 100-dnevna popolna zapora vozišča v smeri Nove Gorice. V tem času bodo vozila preusmerjali prek priključka Razdrto na vzporedno regionalno cesto Razdrto-Vipava do priključka Vipava, kjer se bodo lahko vrnila na hitro cesto. Ta preusmeritev bo veljala za osebna vozila, avtobuse in lokalni tovorni promet s ciljem v Sloveniji. Tranzitni tovorni promet proti mejnemu prehodu Vrtojba bodo preusmerjali na mejni prehod Fernetiči. Promet iz smeri Vipave proti Razdrtemu bo ves čas potekal po obeh prometnih pasovih.

Celovita prenova vipavske hitre ceste med drugim vključuje izvedbo dodatnih protivetrnih ograj, preplastitev in obnovo vozišča in izvedbo dodatne pilotne stene.Večina 16 kilometrov dolgega odseka hitre ceste med Razdrtim in Vipavo je bila zgrajena in odprta za promet leta 2009. Odseki, ki jih bodo obnovili, od zgraditve še niso bili deležni obsežnejših obnov.