Sredi prihodnjega tedna nas bo morda obiskala zima

Medtem ko se bo do vključno sobote nadaljevala stanovitna in dokaj umirjena vremenska slika, bodo od nedelje zaznavne prve temperaturne spremembe, ki nas bodo, kot kaže, uvedle v nekoliko bolj pestro vremensko dogajanje, ki naj bi se udejanjalo sredi prihodnjega tedna. Po zdajšnjih izračunih namreč kaže, da bo naše območje sredi prihodnjega tedna, predvidoma od srede, oplazila višinska dolina s hladnejšim severnim zrakom in da bo ob njenem spustu nad osrednjimi predeli Italije nastalo ciklonsko območje. Mrzel zrak naj bi se nato vsaj nekaj dni zadrževal nad nami. Verodostojnost omenjene evolucije sicer še ni zanesljiva, ker je termin oddaljen. Ozračje naj bi se vsekakor sredi prihodnjega tedna ob spustu severne višinske doline ohladilo. Na višini 1500 metrov v prostem ozračju naj bi se v večjem delu Slovenije temperature prehodno spustile za nekaj stopinj Celzija pod ničlo. Trenutno radiosonda iz Ljubljane na tej višini beleži okrog 4 stopinje Celzija (nižje pa nastajajo temperaturni obrati). Hkrati pa naj bi naše kraje dosegel padavinski pas, povezan s ciklonskim območjem. V primeru, da se bo ta evolucija res uresničila, je možno, da bo večji del Slovenije sredi prihodnjega tedna lahko pobelil sneg. Izvzet naj bi bil del Primorske.

Padavine naj bi se pojavljale tudi v FJK, kjer pa bi bila meja sneženja omejena le na gore. Ozračje naj bi se sicer povsod ohladilo in naj bi zapihala burja.

Dotlej razen temperaturnih sprememb ni pričakovati večjih preobratov. Ves teden se bo nadaljevala stanovitna vremenska slika. V FJK in na Primorskem bo prevladovalo sončno vreme, drugod po Sloveniji bo več vlage in oblačnosti.

V nedeljo se bo od severovzhoda našim krajem približalo višinsko jedro hladnega zraka. Kot kaže, razen občasne povečane oblačnosti ne bo povzročilo omembe vrednih poslabšanj. Naše kraje pa bo dosegel hladnejši zrak in se bodo temperature že nekoliko spustile.