SSk daje priznanje desni sredini glede pokrajin

»Desna sredina nam vrača pokrajine.« S tem stavkom je deželni predsednik stranke Slovenska skupnost Damijan Terpin naslovil tiskovno sporočilo po torkovem glasovanju v italijanskem senatu, ki je prižgalo zeleno luč ustavnemu zakonu, ki v Furlaniji - Julijski krajini obnavlja pokrajine. Zakon mora sicer skozi še eno branje tako v poslanski zbornici kot v senatu, po mnenju SSk pa dogajanje kaže na »dosledno nadaljevanje nove poti, ki jo je v odnosih do slovenske manjšine ubrala desnosredinska vlada Giorgie Meloni«, pri čemer Terpin omenja tudi pretekli preklic krčenja števila ravnateljskih mest na slovenskih šolah.

Kritično do Tatjane Rojc

»Gre za zelo resne politične odločitve in pravcati zasuk desne sredine v odnosu do narodnih manjšin, h kateremu je nedvomno pripomoglo dosedanje zadržanje Južnotirolske Ljudske stranke v parlamentu,« meni predsednik SSk, ki je drugače tudi kritičen do slovenske senatorke Demokratske stranke Tatjane Rojc, ki je glasovala proti ponovni uvedbi pokrajin, s čimer se je pokorila navodilom DS, ki se je »nerazumljivo postavila po robu interesom Slovencev v Italiji«.

Z glasovanjem v senatu je zadovoljen tudi Marko Pisani, ki zastopa SSk v deželnem parlamentu FJK in je prepričan, da gre za izziv in priložnost.

