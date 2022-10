Stanovitno jesensko vreme

Pod vplivom anticiklona, ki se mu bo v višinah pridružil vse toplejši zrak, se nadaljuje stanovitno vreme, pri čemer se je v zadnjih dneh tudi povečal odstotek vlage. Relativna vlaga je bila danes ob 11. uri v večjem delu dežele povečini več kot 70-odstotna. Ozračje je tudi rahlo zamegljeno. Gre za posledice velike stanovitnosti, ki se bo sicer v prihodnjih dneh še stopnjevala. Skratka gre za običajno jesensko vreme. To bo postopno še nekoliko izrazitejše od ponedeljka, ko se bo ničta izoterma ob višinski advekciji toplejšega zraka dvignila do okrog 4000 metrov.

Danes in jutri bo delno jasno do spremenljivo. Mestoma bo zaradi večje vlage nekoliko zamegljeno. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog ali rahlo nad 20 stopinj Celzija.

V prvi polovici prihodnjega tedna se bo nadaljevalo stanovitno vreme, postopno bo manj jasnine in več oblakov. Ozračje bo pogosteje zamegljeno, v nočnih urah pa bo ponekod lahko tudi megleno ali bo nastala megla.