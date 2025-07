Ustavno sodišče je razglasilo neustavnost določbe, ki je obvezni 10-dnevni starševski dopust priznala samo očetom. Odslej bo tudi druga mama v istospolnih materinskih parih (tista, ki otroka ni rodila) imela pravico do desetih dni starševskega dopusta, plačanega v celoti. Zavod INPS bo moral posodobiti svoj portal, zato da bodo istospolne družine lahko oddale vloge, je sklenilo ustavno sodišče, in odpraviti diskriminacije, ki so kršile te pravice.

Več v jutrišnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.