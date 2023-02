Stavijo na Benečijo 2028

»Benečija 2028 je uveljavljena turistična destinacija, kjer trajnostni turizem ohranja lokalno identiteto, prinaša nove razvojne priložnosti za prebivalce in z avtentično izkušnjo navdušuje obiskovalce.« Strategija turističnega razvoja naselitvenega prostora Slovencev v videmski pokrajini, ki jo je izdelal Inštitut za slovensko kulturo (ISK), je jasna. Predstavili so jo v ponedeljek v dvorani občinskega sveta v Špetru. Avtorja temeljite študije in načrta sta nekdanji direktor zavoda Dolina Soče Janko Humar in nekdanji direktor predstavništva Slovenske turistične organizacije v Italiji Gorazd Skrt. Danes sodelujeta v podjetju Sontius.

Prepričanje, da lahko turizem predstavlja alternativo gospodarski zaostalosti obmejnemu področju Videmske ter posledičnemu izseljevanju predvsem mladih, je na ponedeljkov večer privabilo številno občinstvo. Uvedel ga je predsednik ISK Giorgio Banchig. Pomembnost opravljenega dela je podčrtal tudi operativni direktor zavoda PromoTurismoFVG Iacopo Mestroni. »Če bo prevladala razdrobljenost mnenj, boste cilj težje dosegli,« je poudaril eden od vodilnih mož javne deželne turistične organizacije. Prav tako je potrebo po ekipnem delu izpostavil špetrski župan Mariano Zufferli.

Pet let do uspeha

Študija si postavlja cilj turističnega preboja v petih letih. »Benečija je Trnuljčiča, ki še malo spi: s to strategijo imamo orodje, da jo zbudimo,« je med uvodnim nagovorom razložil Janko Humar. Pravo predstavitev opravljenega dela je podal Gorazd Skrt.

Študija izhaja iz spletne ankete med prebivalci in ponudniki storitev Benečije. K odgovorom so vabili 250 osebkov, odzvali pa so se v 156. Na njeni podlagi in po pogovorih s številnimi dejavniki je nastal načrt, ki je dosegljiv na spletni strani ISK.