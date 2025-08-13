»Stazzema predstavlja eno najglobljih korenin republike«

»Spomin je tisto, kar generacije združuje v razvoju identitete nekega naroda in ohranja budno vest, da ne bi prevladali nasilje, sovraštvo in želja po nadvladi,« se je danes italijanski predsednik republike Sergio Mattarella spomnil 81. obletnice pokola v kraju Sant’Anna di Stazzema v Toskani, kjer so 12. avgusta 1944 nacisti s pomočjo fašističnih kolaboracionistov umorili 560 civilistov, med katerimi je bilo 130 otrok – najmlajša, Anna Pardini, je bila stara manj kot mesec dni. Za tedanje dogodke je Mattarella zapisal, da je šlo za »grozljivo kalvarijo, ki je postala simbol grozot vojn, esesovske logike izničenja in nečastne ter odurne sokrivde fašistov«.

»Republika v tem kraju mučeništva, v tem civilnem svetišču, prepoznava eno svojih najglobljih korenin,« je sporočil predsednik, ki je tudi tokrat kot že večkrat pred tem potegnil vzporednico med preteklostjo in aktualnim dogajanjem. Za pokol v Stazzemi je Mattarella še dejal, da je neizbrisljiva sled, vtisnjena v italijansko zgodovino in ki predstavlja spodbudo k odgovornosti, da zavrnemo nasilje človeka proti človeku.

Če je opomin s Kvirinala bil jasno slišen, tega ni mogoče reči za vladno Palačo Chigi, od koder v zvezi s to obletnico ni bilo slišati ničesar. Premierko Giorgio Meloni in preostale člane vlade so že lani, ob 80-letnici pokola, povabili, naj se v Stazzemi udeleži spominske slovesnosti. Odgovora ni bilo, kaj šele udeležbe ali izjave o tem.

Leta 2020 so v občini Stazzema zagnali zbiranje podpisov za ljudsko zakonodajno iniciativo za prepoved nacifašistične propagando. Za to, da je tako pobuda mogoče sploh vložiti, je treba zbrati 50.000 podpisov: pobudniki so jih v nekaj mesecih zbrali več kot 200.000 in jih zatem izročili poslanski zbornici, kjer se je vse ustavilo. Pred lansko okroglo obletnico je župan Stazzeme Maurizio Verona predsednika poslanske zbornice Lorenza Fontano pozval, naj zadevo uvrstijo na dnevni red. Fontana je poziv prenesel voditeljem poslanskih skupin, zgodilo se ni nič.