Stečaj edini možen scenarij za Adrio Airways

Finančna luknja v Adrii Airways je večja od pričakovanj, je po seji vlade izjavil minister minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek, in v tako podjetje država ne namerava vstopiti. Edini možen scenarij za Adrio Airways je stečaj, je na srečanju z novinarji povedal minister Počivalšek.

Slovenska vlada se je danes seznanila s stanjem Adrie Airways in se pogovorila o nadaljnjih možnih korakih. Zaposleni v letalskem prevozniku Adria Airways pa so pred tem v sporočilu za javnost izjavili, da ohranitev družbe s kompetentnim in odgovornim vodenjem bi bila najcenejša rešitev.