Število hospitaliziranih bolnikov v FJK še navzgor

V FJK so danes ob 7150 PCR testih potrdili 482 novih okužb z novim koronavirusom in ob 3115 hitrih antigenskih testih 179 novih okužb. Delež pozitivnih PCR testov je bil 6,74-odstoten, delež hitrih antigenskih testov 5,74-odstoten. Umrlo je 10 bolnikov s covidom, katerim je treba prišteti še eno smrtno žrtev v februarju.

Hospitaliziranih je 409 covidnih bolnikov, kar je 13 več kot včeraj in 54 več kot preteklo soboto, 27. februarja, ko jih je bilo 355. Na intenzivnih negah se zdravi 63 covidnih bolnikov, eden manj kot včeraj.

Od začetka pandemije je v FJK umrlo 2899 bolnikov s covidom-19, in sicer 650 v Trstu, 1457 v Vidmu, 599 v Pordenonu in 193 v Gorici. Ozdravelo je 63.529 ljudi, klinično zdravih je 2169, v samoizolaciji pa je trenutno 11.214 ljudi.

Zaradi potrebe po večjem številu mest za covidne bolnike bodo v nekaterih deželnih bolnišnicah okrnili delovanje na posameznih oddelkih, in sicer na kirurgiji v kraju San Daniele in na okulistiki v Palmanovi ter načrtovane ortopedske posege v Vidmu, Tolmeču in Latisani, je sporočil Riccardo Riccardi, pristojen za zdravstvo v deželni vladi.