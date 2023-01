Stranka MSI bila vedno proti Slovencem

Stranka Bratov Italije ima vso pravico, da se spominja 75. obletnice ustanovitve neofašistične stranke MSI, Slovenci pa smo dolžni, da opozorimo, da je bila ta stranka protislovensko nastrojena in, kar zadeva manjšinske pravice, tudi globoko nedemokratična. To velja tudi za njeno naslednico Nacionalno zavezništvo, ki se je s parlamentarno obstrukcijo zoperstavljala sprejetju zaščitnega zakona, še prej pa okvirnemu zaščitnemu zakonu za jezikovne manjšine iz leta 1999.

Protimanjšinsko in protislovensko razpoloženje je bila stalnica pri delovanju MSI, ki se ni rodila - to je treba podčrtati – iz zametkov dvajsetletnega fašističnega režima, temveč iz Salojske kolaboracionistične republike. Iz te sredine so izhajali skoraj vsi njeni najvidnejši ustanovitelji, začenši z Giorgiom Almirantejem.

Zibelka protislovenske politike je bil Trst, MSI je bila na Goriškem nekoliko manj prepoznavna in vplivna kot na Tržaškem, v Benečiji pa so proti Slovencem rovarile predvsem tajne paravojaške strukture (npr. Gladio). Odločilno politično kritje jim je vsaj do sedemdesetih let prejšnjega stoletja tam zagotavljala Krščanska demokracija.

Kdajkoli se je pojavila priložnost, so senatorji in poslanci MSI vpletali slovensko manjšino. To se je zgodilo, ko je parlamemt ustanavljal dežele in ko je postavljal temelje za korenito reformo javne radiotelevizije RAI iz leta 1975.