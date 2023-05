Včeraj popoldne je nad krajem Pinedo na območju občine Claut na Pordenonskem, kjer se je pojavila nevihta, strela zanetila požar v gozdu. Posredovali so pripadniki gozdarske policije, gasilci iz Maniaga in Spilimberga ter prostovoljci civilne zaščite iz Clauta. Ogenj so kmalu pogasili, na srečo ni bil nihče poškodovan in prav tako požar ni poškodoval objektov. O požaru so obvestili karabinjerje iz Spilimberga.