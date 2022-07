Taborišče patra Corteseja ne bo šlo v pozabo

Nekdanje fašistično taborišče v Chiesanuovi v predmestju Padove, ki je znano po tem, da je tam deloval redovnik minorit Placido Cortese, ne sme v pozabo in mora postati kraj spomina. Za to se je v začetku letošnjega januarja soglasno obvezal padovanski občinski svet, levosredinski župan Sergio Giordani je po nedavni ponovni izvolitvi obljubil uresničitev načrta na območju nekdanje vojašnice Mario Romagnoli, kamor je fašistični režim deportiral Slovence in Hrvate.

Okvirni načrt predvideva obnovitev vsaj ene stavbe nekdanje vojašnice (vojska jo je dokončno zapustila leta 2009), v kateri bi hranili dokumentacijo taborišča ter osvetlili vlogo patra Corteseja. Na poslopje bi vklesali spominsko ploščo, obnovili bi tudi vsaj del zidu nekdanjega taborišča in notranjo veliko zeleno površino poimenovali po internirancih. Pobudniki spominskega ovrednotenja hočejo, da bi nekdanja vojašnica, ki je danes zapuščena in se nahaja v zelo slabem stanju, postala kraj druženja ter kulturnih in drugih prireditev, zato so razvojni projekt med prvimi podprli lokalni dejavniki.

Leonardo Barattin iz združenja Viaggiare i Balcani (Potovanja po Balkanu), eden od predlagateljev načrta, je za Primorski dnevnik izrazil pričakovanje, da bo občinska uprava iz Padove res spoštovala in uresničila svoje obveze. »Ponovna izvolitev župana Giordanija predstavlja jamstvo, da se bo to res zgodilo«, je prepričan Barattin, ki mu je pri osvetlitvi lika patra Corteseja veliko pomagal tržaški novinar Ivo Jevnikar.