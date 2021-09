Tatjana Rojc napoveduje ovadbo

V komentarjih pod Facebook objavo, s katero je senatorka Tatjana Rojc javnost seznanjala o svojem delu na terenu in ki jo je nekdo delil v skupini Slovenci v Italiji, je uporabnik Ivan Godnič zapisal: »To izdajalko bi bilo treba ostrič na balin kot so po vojni strigli putane, ki so se udinjale fašistom!!!« Komentar je kasneje bil izbrisan.

»V četrtek, ko se vrnem v Trst, bom svojemu odvetniku poverila, naj ovadi človeka, ki je objavil žalitev, ob njem pa še spletno stran, na kateri so bile besede objavljene,« se je odločno odzvala senatorka Tatjana Rojc. »Gre za sramotne, nedopustne besede, za način in pristop, ki ne spada nikamor. Zaradi žalitev na takem nivoju se mora oseba, ki jih je zapisala, javno opravičiti,« je prepričana. Senatorka dodaja, da razume nesoglasje mnenj, ki je lahko tudi ostro, ni pa to primeren način za izražanje nestrinjanja. »Da kaj takega očita meni, ki imam očeta bivšega deportiranca in prihajam iz družine, ki je sodelovala v Osvobodilni fronti ... Mislim, da je šlo čez mejo,« še doda Tatjana Rojc. »Kritika je eno, žalitve in neotesanost drugo«, pristavi.

Prestopanje meje dostojnosti je pri kritikah ženskim političarkam pogostejše kot pri moških: »Seveda, žalit žensko je lažje. Označiš jo za kurbo – in je. Ampak to me ne žali kot žensko, pač pa zaradi vsega, kar je za mano,« pojasni senatorka, ki meni, da je s svojim delom dovolj jasno povedala in pokazala, kje stoji, kje je zasidrana in katere so njene vrednote.

Senatorka omeni, da ne ve, kdo je oseba, ki je zapisala zgornjo žalitev, »če pa je to tisti, za katerega mislim, da je, je vse skupaj toliko bolj žalostno, ker bi nekdo, ki se preživlja s kulturno dejavnostjo, moral biti malo bolj omikan.«