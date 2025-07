Tatjana Rojc: Večjezične table naj se vrnejo v Čedad

Do zamenjave trijezične table na železniški postaji v Čedadu z enojezično, na kateri piše zgolj Cividale (brez »del Friuli«), je bila kritična tudi senatorka Tatjana Rojc (DS). V dopisu Paoli Firmi, predsednici družbe RFI, ki prevzema upravljanje železniške proge Videm–Čedad (FUC), je izpostavila potrebo po ohranitvi vidne večjezičnosti, ki jo med drugim narekujeta tako deželna zakonodaja o zaščiti jezikovnih manjšin kot tudi dogovor ARLeF–FUC iz leta 2015. Ta sicer predvideva zapis krajevnih imen tudi v angleščini in nemščini.

Senatorka Rojc je predsednico Firmi spomnila, da v Furlaniji - Julijski krajini živijo jezikovne manjšine, katerih pravice ščitijo deželni in državni zakoni, ter da je vidna večjezičnost tudi eden od načinov promocije in javnega prikazovanja večjezične in večkulturne identitete deželnega območja.