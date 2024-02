Tatova sta se zatekla na streho

V mestni četrti San Domenico v Vidmu so sosedje opazili tatova na delu v bližnji hiši in poklicali na interventno telefonsko številko 112. Na kraj so prišli policisti in karabinjerji, ki so ju uspeli prijeti, tretji pajdaš, ki je nadzoroval zunanje dogajanje, pa je uspel pobegniti, četudi so takoj stekli za njim. Ustavili so 22- in 23-letnega državljana Albanije, ki sta v hišo vlomila po oknu. Varnostni organi so hišo obkolili, pri čemer sta tatova zbežala na streho, od koder pa nista mogla več naprej. Vrnila sta se v hišo in poskusila pobegniti, pri čemer so jima račune prekrižali policisti in karabinjerji, ki so ju aretirali. Sodnik za predhodne preiskave iz Vidma je za oba potrdil pripor.