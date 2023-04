Temperature že danes okrog ledišča, jutri spet grozi pozeba

Najnižje nočne temperature so se danes marsikje v nižinah, tudi na Goriškem in na Kraški planoti, povečini spustile do okrog ledišča. Živo srebro se zadržuje za več stopinj Celzija pod dolgoletno normalnostjo. Občasno še piha šibka burja, ki povečuje občutek mraza. Povsod po deželi pa prevladuje sončno vreme, ob severnih vetrovih je tudi odstotek relativne vlage skromen in je ozračje suho.

Današnja noč bo marsikje še hladnejša od minule. Burja bo namreč oslabela, mrzel zrak pa se bo zato bolje sesedal. Na Kraški planoti in v nižinah, vključno na Goriškem, je možno, zlasti v zatišnih legah, da se bodo temperature spustile za nekaj stopinj Celzija pod ničlo. Arso opozarja pred morebitno pozebo.

Jutri in v petek bo še prevladovalo sončno vreme, v soboto pa bo več oblakov in bodo možne krajevne padavine.

V nedeljo kaže na spremenljivo oblačnost, še bo za ta čas hladno.

V prihodnjem tednu bo več jasnine, zlasti sredi tedna bo že občutno topleje in spet bolj pomladno.