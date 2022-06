Teroristični napad pred parado ponosa

Norveško prestolnico je v noči na soboto zbudilo streljanje, v katerem sta bili ubiti dve osebi, še 21 ljudi pa je bilo ranjenih. Napadalec, ki naj bi deloval sam, je bil s pomočjo civilistov pridržan takoj po napadu.

Do streljanja je prišlo v soboto ob enih zjutraj v gejevskem lokalu in v neposredni bližini dveh pivnic, zaradi varnostnih razlogov pa je bila parada ponosa, ki naj bi v Oslu potekala včeraj popoldne, odpovedana. Stopnjo pripravljenosti na nevarnost terorističnih napadov pa so dvignili na najvišjo raven.

Policija smrtonosni napad obravnava kot teroristično dejanje, pridržani storilec pa naj bi bil 42-letni norveški državljan iranskega rodu, ki je bil zaradi preteklih prekrškov že poznan varnostnim organom in so ga obveščevalci opazovali zaradi skrbi o njegovi radikalizaciji in članstvu v islamističnih ekstremističnih omrežjih. Obtožen je umora, poskusa umora in terorističnega dejanja.

Na dogodek se je takoj odzval tudi norveški kralj Harald. »Pretresen sem in zgrožen, vendar moramo držati skupaj in braniti svobodo, različnost in spoštovanje,« je povedal vladar.