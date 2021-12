Težavno delo manjšinskih poslancev v časih nasilne italijanizacije

Delovanje, ki so ga imeli predstavniki slovenske oz. slovanske ter nemške manjšine v italijanskem parlamentu med letoma 1921 in 1929, je odslej zbrano v 562 strani obsegajočem zborniku z naslovom I deputati eletti nelle liste delle minoranze linguistiche. Izdala ga je knjižnica poslanske zbornice, predstavila pa ga je danes v tiskovnem središču poslanske zbornice zgodovinarka Ester Capuzzo ob južnotirolskem poslancu Albrechtu Planggerju in podpredsedniku poslance zbornice Ettoreju Rosatu. Tržačan, državni koordinator Renzijeve stranke Živa Italija, je namreč prispeval levji delež k nastanku publikacije, ki so jo objavili ob stoletnici volitev 15. maja 1921, ko so v italijanski parlament prvič izvolili predstavnike t. i. »novih pokrajin« – s Tržaškega, Goriškega ter iz Poreča, Zadra, Bocna in Trenta –, ki jih je Italija pridobila po koncu prve svetovne vojne. Rosato se je za zamisel za objavo zbornika danes javno zahvalil nekdanjemu odgovornemu uredniku Primorskega dnevnika Bojanu Brezigarju, ki je tržaškemu politiku pred leti orisal nekatera dejanja manjšinskih poslancev v Rimu ter ga tako opozoril na pomembno vlogo, ki so jo odigrali.

»Manjšine so imele manjšo ekipo izvoljenih predstavnikov v parlamentu, kljub temu, da so volitve maja 1921 potekale ob naelektrenem ozračju, ki je napovedovalo hude spremembe, kar potrjuje tudi vstop v parlament bojevitih skupin fašistov in nacionalistov, ki niso podpirali zamisli in predlogov predstavnikov t. i. novih pokrajin. Zaradi tega so imeli manjšinski poslanci še težjo nalogo, ki so jo opravljali v zgodovinskem trenutku, ko je centralna oblast prepovedovala poučevanje v njihovem materinem jeziku,« je med drugim dejala Capuzzova.