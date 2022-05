Titov Galeb bo morda spet zablestel pred koncem leta

Preureditev Titovega Galeba bo skupaj stala več kot 100 miijonov kun oz. več kot 13 milijonov evrov, je danes med ogledom ladje povedal prisotnim novinarjem reški župan Marko Filipović. Postala bo muzejska ladja, dela pa naj bi bila dokončana do konca leta. Trenutno je v ladjedelnici »Dalmont« v Kraljevici, projekt pa je stekel v sklopu Reke evropske prestolnice kulture 2020. Stroški za preureditev so se od tedaj sicer občutno povečali, poroča časopis La voce del popolo. Reški mestni svet je med drugim pred nedavnim zavrnil dodatni prispevek 3 milijonov kun za zaključek del, ki bi jih pokrili iz presežka preteklega leta. O predlogu niti niso glasovali, ker so mnogi svetniki zapustili dvorano. Vsoto so želeli namreč nameniti preureditvi gledališča Ivan Zajc.

Ladjo so izdelali nekaj let pred drugo svetovno vojno v Genovi za prevoz sadja. Med drugo svetovno vojno so jo uporabljali za postavljanje min v Kvarnerju, leta 1944 pa je po napadu zavezniških bombnikov končala na dnu Jadrana. Leta 1948 so jo jugoslovanski delavci izvlekli na gladino, od leta 1953 pa je kot Titova rezidenčna ladja obiskala več kot 40 pristanišč v Evropi, Aziji in Afriki. Po razpadu nekdanje Jugoslavije so ladjo prepeljali v Črno goro. Prodali so jo Grku Johnu Paulu Papanikolauju, ki je plovilo nameraval prenoviti v luksuzno jahto v ladjedelnici Viktor Lenac na Reki, a se je zapletlo pri plačilu. Mesto jo je kupilo leta 2009, potem ko je propadala v reški ladjedelnici.