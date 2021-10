Tla so se danes pri Tolmeču ponovno stresla, in sicer zjutraj ob 5.17. Italijanski seizmološki inštitut INGV je 3 kilometre severovzhodno od Tolmeča nameril potres magnitude 3,2 na globini 11 kilometrov. Tudi danes ne poročajo o morebitni škodi. Sunek so čutili prebivalci okoliških predelov in v Karniji.