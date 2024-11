Toča in sneg pobelila puščavska območja v Savdski Arabiji (VIDEO)

Velika puščavska območja v Savdski Arabiji so te dni zajele za to območje redke snežne padavine, o čemer pričajo fotografije in videoposnetki, objavljeni na družbenih omrežjih.

Zahodno provinco Al-Jawf, ki meji na Jordanijo, so zajeli močno deževje, toča in sneg. Na fotografijah in videoposnetkih je mogoče videti pobeljena območja, ki so sicer najbolj znana po puščavi peščene barve. Drugod po Savdski Arabiji so se sicer snežne padavine že včasih pojavile, na omenjenem območju, pa gre za novost.