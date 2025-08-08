Tolikokrat je klical policijo, da so ga nazadnje pridržali

Danes so ob 1. uri koprski policisti prejeli klic moškega, ki je prijavil nepravilno parkirana vozila v Kopru. Policisti so mu na kraju pojasnili, da imata vozili dovolilnico, vendar se s tem ni zadovoljil in je še naprej klical 113 ter prijavljal vsebino, ki ni namenjena interventni številki. Policisti so ga ponovno opozorili, naj ne zlorablja interventne številke, vendar tega ni upošteval in je s klici nadaljeval. Po ponovnem prihodu patrulje na kraj so mu izdali plačilni nalog, vendar je s kršitvami nadaljeval in ob tem tudi žalil policiste. 61-letnemu kršitelju so zato odredili pridržanje.