Tomaž Kavčič iz gostilne Pri Lojzetu kuharski mojster leta

Slovenska podružnica mednarodnega gastronomskega vodnika Gault Millau je sinoči v ljubljanski Festivalni dvorani pripravila letno srečanje GALAma, na katerem so razglasili najboljše restavracije, kuharske mojstre in someljeje, poročajo Primorske novice.

Za kuharskega mojstra leta je bil imenovan Tomaž Kavčič iz gostilne Pri Lojzetu na Zemonu! »Priznanje je poklon mreni in sodelavcem ter vsem gostom, ki prihajajo na Zemono,« je po prejemu priznanja iz rok Mire Šemić, glavne za Gault Millau Slovenija in ministra za gospodarstvo Tomaža Hana dejal Kavčič.

Med 13 gostilnami in restavracijami z najvišjim priznanjem, štirimi kuharskimi kapami, so tri primorske: Hiša Franko iz Kobarida, Pri Lojzetu z Zemona in Mahorčič iz Rodika. Za chefa tradicije so imenovali Primoža Pintarja (Tolc, Spodnja Sorica), za chefa prihodnosti Jureta Brložnika (Miza za 4, Spodnja Polskava), za mladega talenta pa Jureta Dretnika (GT 19, Slovenj Gradec), ki je deloval tudi v restavraciji Placito Risano pri Hrastovljah. Naj someljejka leta je postala Nina Bratovž iz restavracije JB iz Ljubljane, POP leta Kodila Gourmet&Bistro Ljubljana, naj slaščičarna leta pa Zvezda na ljubljanskem Kongresnem trgu.