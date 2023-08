Tornado v Ilirski Bistrici

Nevihtno dogajanje ob hladni vremenski fronti, ki se spušča s severa, je proti večeru zajelo severozahodni del Slovenije, nevihte pa so nekaj nevšečnosti povzročile tudi na vzhodu ter v Furlaniji - Julijski krajini. Ponekod so bili znova na delu gasilci.

Več škode je povzročil tornado, ki je zajel okolico Ilirske Bistrice, v Kosezah je hudo poškodoval nekaj hiš, odkrival je strehe. V fotografski objektiv ga je ujelo več očividcev, videti je bilo širok vrtinec, znotraj katerega so bili prisotni tudi zelo močni, manjši vrtinci s premerom nekaj metrov. Pojav je na srečo trajal le nekaj minut, so navedli pri okoljski agenciji Arso. Na vremenski postaji Koseze so zaznali najmočnejši izmerjen sunek vetra s hitrostjo 107 kilometrov na uro.

Zaradi neviht so v nekaj občinah posredovali gasilci. Blejski policisti so bili okoli 18.30 obveščeni, da je na cestni turistični vlak padlo drevo. Na vlaku so bili poleg voznika še štirje potniki, nihče ni bil poškodovan.