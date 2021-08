Na avtocesti A4 sta zaprta uvoz in izvoz Meolo-Roncade v smeri Trsta zaradi nesreče, v katero je bil vpleten tovornjak. Malo pred 9. uro je voznik tovornjaka na rampi izgubil nadzor nad vozilom, ki se je močno nagnilo in obtičalo na varnostni ograji ter obcestnem drogu. Na kraju sta žerjava, ki bosta odstranila zabojnik, osebje družbe Autovie Venete pa ocenjuje nastalo škodo. Prispeli so tudi policisti in reševalci. Na srečo ni bilo poškodovanih.