Tovornjak s priklopnikom na avtocesti A23 zapeljal na brežino

Na avtocesti A23 je tovornjak s priklopnikom okrog 13.30 na odseku med Palmanovo in Vidmom zapeljal z vozišča na brežino ter na njej obtičal z dvignjenimi zadnjimi kolesi. Nastala je večja gmotna škoda. Na kraju so bili policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče in osebje družbe Autostrade Alto Adriatico ter gasilci, ki so poskrbeli za odstranitev posledic nesreče.

Tovornjak je pri Palmanovi prispel z avtoceste A4 na avtocesto A23, ko je voznik iz še nepojasnjenih vzrokov izgubil nadzor nad njim. Na srečo se tovornjakar ni poškodoval in v nesreči ni bilo drugih udeleženih. Na kraju pristojne službe preverjajo, da ni prišlo do morebitnega razlitja dizelskega goriva. Promet poteka po voznem pasu.