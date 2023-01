Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes ponoči ob 4.30 posredovali na avtocesti A28 na odseku med Fontanafreddo in Sacilejem na Pordenonskem, kjer je tovornjakarja obšla slabost. V bližini počivališča je uspel ustaviti tovornjak, ki pa se je prevrnil na bok. Reševalci so mu na kraju nudili prvo pomoč, nato so ga prepeljali v pordenonsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Na kraju so bili tudi policisti, gasilci in osebje družbe Autovie Venete.