Transparenti gibanja CasaPound po vsej Italiji

Transparente gibanja CasaPound z napisom o »titovskih partizanih zlobnih morilcih« in logotipom gibanja, podobne tistim, ki so se pojavili na pročeljih Prosvethega doma na Opčinah in občinskega gledališča Franceta Prešerna v Boljuncu, o katerih poročamo posebej, so opazili tudi v Miljah na avtobusni postaji ter drugje po deželi in po državi. O njih med drugim poročajo iz Vidma, kjer so enega nalepili na palačo deželne uprave, eden pa se je pojavil na Trgu 1. maja, iz Aiella, kjer so ga nalepili na šolsko poslopje, pa tudi iz Portogruara v sosednjem Venetu.

Po pisanju glasila CasaPound Il Primato nazionale so transparente nalepili v več kot 100 krajih.