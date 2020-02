Nova neofašistična provokacija (foto)

Neofašistično gibanje CasaPound je v noč na ponedeljek, ob dnevu spomina na fojbe, že spet izvedlo pohod po tržaški okolici. Na pročeljih Prosvetnega doma na Opčinah in občinskega gledališča Franceta Prešerna v Boljuncu so nalepili večja transparenta z napisom o »titovskih partizanih zlobnih morilcih« in logotipom gibanja. Na Opčinah so vaščani okrog 7. ure opazili napis in poklicali karabinjerje.

Do podobnega dejanja je prišlo decembra pred obletnico usmrtitev obsojencev na drugem tržaškem procesu.