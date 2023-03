Trčil v drog, nato še v parkirane avtomobile

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so ponoči posredovali v Pordenonu, kjer je v Ulici Ravedole voznik, star okrog 48 let, s svojim avtomobilom trčil v obcestni drog, nakar ga je odbilo še v parkirane avtomobile. Zdravstveno osebje mu je na kraju nudilo prvo pomoč, ugotovili so, da je moški utrpel poškodbe v različnih delih telesa. Prepeljali so ga v pordenonsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Na kraju so bili tudi gasilci, ki so pri oskrbi ponesrečenega pomagali reševalcem ter so zavarovali kraj nesreče in odpravili njene posledice.

