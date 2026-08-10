Trem najstnikom, ki so prodajali limonado, bodo mopede podarili

Trojica najstnikov iz Pradamana pri Vidmu, ki so za to, da bi si z izkupičkom kupili moped, na improvizirani stojnici pred hišo v zameno za prostovoljni prispevek ponujali limonado, kavo, sladice in sadje, zaradi česar so bili deležni opomina lokalnih policistov, bo kljub vsemu lahko zajahala toliko želeni »ciao«, znameniti moped znamke Piaggio. In to vsak svojega, saj so iz videmskega kluba motoristov Morena sporočili, da jim bodo podarili dva mopeda, tretjega pa bodo priskrbeli pri italijanskem Ciao klubu, kjer so v ta namen zagnali denarno nabirko. Trojica je najprej spoštljivo odklonila ponudbe za pomoč pri nakupu mopeda, pri čemer so navedli, da si ga želijo sami zaslužiti. Naposled pa so iz družin vpletenih najstnikov sporočili, da darilo z veseljem sprejemejo, v zameno za izkazano solidarnost pa nameravajo prirediti zahvalno zabavo.

Vest iz Pradamana je postala viralna in sprožila množično ogorčenje, plaz kritik se je usul na račun občana, ki je, potem ko je opazil improvizirano poulično okrepčevalnico, za katero so fantje izbrali ime Pri treh prijateljih, to prijavil zaradi pomanjkanja potrebnih dovoljenj. Negativni odzivi so leteli tudi na lokalne policiste, ki so so se zaradi po njihovi oceni pomanjkljivega medijskega poročanja o zadevi naknadno odzvali z dodatnimi informacijami.

Z Občine Pradamano so sporočili, da lokalni policisti niso napisali nobene globe in da je bil opomin preventiven. Poleg tega so navedli, da v času, ko so policisti obiskali kraj, kjer so najstniki improvizirali okrepčevalnico, teh ni bilo več tam. O zadevi so spregovorili z očetom enega izmed treh in ga seznanili z veljavnimi predpisi o strežbi hrane in z zdravstvenimi in higienskimi tveganji, povezanimi z visokimi temperaturami.