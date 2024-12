Trenitalia najboljši evropski železniški operater

Najboljši med 27 evropskimi železniškimi operaterji je glede na raziskavo organizacije Transport and Environment (T&E) italijanska družba Trenitalia. Podatek, ki bo marsikaterega rednega uporabnika vlakov te družbe v javni lasti morda presenetil, kaže na povprečno ne ravno dobro stanje železniških storitev v Evropi, kjer negativno izstopa Eurostar. Izkazalo se je, da cene vozovnic niso vedno povezane s kakovostjo storitev.

Raziskava je upoštevala osem kriterijev: glavnega so predstavljale cene, ob tem pa še zanesljivost, programi popustov, politike odškodnin ob zamudah, izkušnje potnikov in prisotnost nočnih vlakov ali kolesarnic.

»Avstrijski ÖBB in Trenitalia ponujata dobro razmerje med ceno in kakovostjo, medtem ko Eurostar in Avanti zaračunata precej več, a ne zagotavljata boljših storitev,« so zapisali pri T&E. Skupno se je na drugem mestu znašel švicarski SBB, na tretjem češki RegioJet, četrti je bil ÖBB. Italijanski Italo je zasedel osmo mesto. Slovenskih železnic ni na spisku.

Eurostar, ki povezuje Francijo, Veliko Britanijo, Belgijo in Nizozemsko, zaseda po zanesljivosti 14. mesto, njegove vozovnice pa so dvakrat dražje od evropskega povprečja. Deutsche Bahn, največji operater v Evropi, ki se spopada s staranjem omrežja, je glede na zanesljivost 25., skupno pa 16.

Organizacija je pristavila, da je možnost konkurence izboljšala storitve na več progah, npr. na relacijah Madrid-Barcelona in Milan-Rim. Privatizacija pa ni izboljšala železniških storitev v Veliki Britaniji.