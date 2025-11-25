Tretjina novinark doživela fizično spolno nadlegovanje

Po prvih rezultatih raziskave o položaju novinark in medijskih delavk v Sloveniji, ki je del mednarodnega projekta Ženske v medijih, je tretjina novinark poročala o fizičnem spolnem nadlegovanju. Seksistične ali ponižujoče komentarje pa je doživelo 86 odstotkov. Za prijavo se jih odloči zelo malo, so povedali na današnji predstavitvi.

»Bolj ko je napad intimen ali spolno zaznamovan, manjša je verjetnost prijave,« je dejala kulturologinja Tjaša Turnšek, ki je prve rezultate raziskave predstavila ob današnjem mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami in deklicami. Predstavitev je potekala v okviru novinarskega festivala Naprej/Forward.

Vsaj eno obliko fizične grožnje ali napada je doživelo 31 odstotkov novinark. Najpogostejše so grožnje s fizičnim napadom in grožnje s smrtjo. Storilci so v 56 odstotkih posamezniki na terenu, v 44 odstotkih pa na spletu. Najpogosteje so žrtve groženj ali napadov v sredini kariere, ko sta njihovi vidnost in izpostavljenost večji. Prijave nadrejenim in policiji jih ni podalo več kot 40 odstotkov.

Diskriminacijo na podlagi spola, kjer so imeli denimo prednost moški kolegi, ali druge kršitve delavskih pravic, ki so se nanašale denimo na pogodbo, plačo in delovni čas, je doživelo 55 odstotkov novinark. Tri četrtine jih ni podalo prijave. Povzročitelji diskreditacije in storilci seksističnih komentarjev, kar je doživelo 86 odstotkov novinark, so v 51 odstotkih sodelavci, v 46 odstotkih pa posamezniki na spletu. Tudi v teh primerih tri četrtine žrtev ni podalo prijave.

Prav tako prijave ni podala večina od 33 odstotkov novinark, ki so doživele fizično spolno nadlegovanje v obliki neprimernega dotikanja. V več kot 50 odstotkih so bili storilci sodelavci.